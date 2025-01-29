BMGK, KDC'deki Çatışmalar İçin Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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BMGK, KDC'deki Çatışmalar İçin Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı

BMGK, Kongo'daki şiddeti kınayarak ateşkes ve müzakere çağrısında bulundu, Ruanda birliklerini eleştirdi.

29.01.2025 03:46
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmaları kınayarak bölgede şiddetin durması çağrısında bulundu.

BMGK üyeleri, KDC'deki gelişmeleri görüşmek üzere acil toplantı.

ABD'nin BM'deki daimi temsilci yardımcısı Dorothy Camille Shea, konseydeki konuşmasında, ABD'nin Ruanda birliklerinin KDC içinde bazı yerleşim yerlerini ele geçirmesini kınayarak, BMGK'den acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Shea, KDC'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayarak, "Acil bir ateşkes ile bu çatışmalara son verilmesi çağrısı yapıyoruz. Ruanda KDC'den derhal askerlerini çekmeli ve KDC ile sürdürülebilir bir barış müzakereleri için masaya geri dönmeli." dedi.

Çatışmalarda insan hakları ihlalleri konusunda derin endişeler taşıdıklarını belirten Shea, ayrıca şiddetin daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmaya dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya da 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grubun eylemlerini kınayarak, çatışmaların durması ve isyancıların ele geçirdikleri bölgelerden çekilmeleri gerektiğini ifade etti.

Nebenzya, yaşanan çatışmaların insani sonuçlarından ciddi şekilde endişe duyduklarını kaydederek, Rusya'nın KDC'de durumu istikrara kavuşturmak için diplomatik çözümü desteklediğini ifade etti. Nebenzya, "Bu krizi çözmek için askeri bir yol yok, bunun ancak siyasi anlaşmalar sonucunda mümkün olacağı çok açık." dedi.

Güvenlik Konseyi'ndeki diğer daimi üyeler Çin, Fransa ve İngiltere de KDC'de yaşanan çatışmaları kınayarak, taraflara acil ateşkes için görüşme ve bölgede şiddeti durma çağrısında bulundu.

"Ruanda, KDC'de konuşlandırılmış tüm yabancı güçlerin çekilmesini istiyor"

Ruanda'nın BM Daimi Temsilcisi Ernest Rwamucyo ise konseydeki konuşmasında bölgedeki gerginlikleri tetiklemekten KDC hükümetini sorumlu tutarak, Ruanda topraklarına yapılan saldırılara işaret etti.

Rwamucyo, KDC'nin kışkırtıcı eylemlerine rağmen Ruanda'nın itidalli davrandığını savunarak, "Ruanda karşıtı koalisyon ve sınırdaki kuvvetler ülkemiz için varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır." diye konuştu.

KDC'nin Ruanda'da rejim değişikliği istediğini öne süren Rwamucyo, bölgede kalıcı bir çözüm için müzakerelere açık olduklarını belirtti. Rwamucyo, "Ruanda, bu konseyde oturan ve çatışmalarda payı olanlar dahil KDC'de konuşlandırılmış tüm yabancı güçlerin çekilmesini istiyor." ifadesini kullandı.

?KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi (M23) adı altında ortaya çıkan grup ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kıvu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.???????

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.???????

Kaynak: AA

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