BMGK Listesinde Güncelleme: 3 Kişinin Bilgisi Değişti - Son Dakika
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BMGK Listesinde Güncelleme: 3 Kişinin Bilgisi Değişti

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BMGK'nın DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler listesindeki 3 kişiye ilişkin bilgiler güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, söz konusu listedeki bilgilerde değişiklik yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki 3 kişiye ilişkin bilgi güncellendi.

BMGK'nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesinde yer alan 3 kişiye ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.

Kaynak: AA

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