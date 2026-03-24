BMGK Üyesi Ülkelerden Filistin'e Destek

24.03.2026 22:49
8 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakına ve yerinden edilmesine karşı olduklarını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 8 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün ilhakına ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

Pakistan, Fransa, Bahreyn, Danimarka, Yunanistan, Letonya, Somali ve İngiltere, BM Genel Merkezi'nde Filistin konusunda ortak bir açıklama yaptı.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar, 8 ülke temsilcileri olarak Filistin konusunda alınan ilgili BMGK kararlarını hatırlatarak, "İşgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün ilhakına ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine kesinlikle karşı olduğumuzu yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İftikhar, "BMGK'nin, Doğu Kudüs dahil 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm girişimleri kınadığını hatırlatıyoruz. Bu tür önlemler uluslararası hukuku ihlal etmekte, devam eden barış çabalarını baltalamakta, kapsamlı plana aykırı düşmekte ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşma olasılığını tehlikeye atmaktadır." dedi.

Ortak açıklamada konuşan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont da işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan vahim insani ve ekonomik durumdan derin endişe duyduklarını belirtti.

Bonnafont, "Özellikle İsrail'in hareket ve erişime getirdiği ağır kısıtlamalardan ve Filistin vergi gelirlerini engellemesinden duyduğumuz derin endişeyi dile getiriyoruz. Bu konuların acilen ele alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Advertisement
