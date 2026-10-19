BMMYK Midilli ve Sisam'daki en az 12 can kaybı için derin üzüntü duyduğunu bildirdi - Son Dakika
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BMMYK Midilli ve Sisam'daki en az 12 can kaybı için derin üzüntü duyduğunu bildirdi

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BMMYK, Midilli ve Sisam açıklarında 19 Ekim'de yaşanan iki tekne kazasında en az 12 kişinin ölümünden üzüntü duyduğunu bildirdi. Açıklamada, iki kazada aralarında bir bebeğin de bulunduğu en az 12 kişinin öldüğü, mağdurlara tercümanlık dahil destek verildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Midilli ve Sisam adaları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği trajik hadiseler için derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

BMMYK, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "19 Ekim'de Midilli ve Sisam adaları açıklarında meydana gelen iki ayrı olayda yaşanan trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. İki gemi kazasında aralarında bir bebeğin de bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, Sisam açıklarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve olayın tüm ayrıntıları henüz belirlenmedi." ifadeleri kullanıldı.

Sevdiklerini kaybeden ailelerle ve bu trajedilerden hayatta kalanlarla dayanışma içinde olunduğu belirtilen açıklamada, her iki olayın da yakından takip edildiği, yetkililere ve mağdurlara tercümanlık hizmeti de dahil olmak üzere destek sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kazaların, yetkililerin Girit açıklarında meydana gelen başka bir olaya müdahale ettiği sırada yaşandığına işaret edilerek, "Çoğu Sudanlı olduğu bildirilen düzinelerce kişi bir plajda bulunmuş ve kayıp olduğu bildirilen bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Bu yıl Eylül 2026 sonu itibarıyla Akdeniz ve Batı Afrika-Atlantik deniz yollarında tahminen 2 bin 444 kişinin öldüğü veya kaybolduğunun bildirildiği kaydedilen açıklamada, bu ölümlerin kaçınılmaz olmadığına vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMMYK'nin Yunanistan Temsilcisi Laura Lo Castro, denizde yaşanan trajedilere alışmanın gerçek bir tehlike olduğuna değindi.

Castro, "Tehlikeli yolculuklarda can kayıpları devam ederken, kayıtsızlığın yerleşmesine izin vermemeliyiz. Bunu yapmak, hem ölenlerin onurunu hem de kolektif sorumluluğumuzun gerçekliğini azaltır." ifadelerini kullandı.

Midilli Adası açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik gemisinin düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekneye "kovalama sırasında" çarpması sonucu biri bebek olmak üzere 6 göçmenin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Sisam Adası açıklarında da düzensiz göçmenleri taşıyan bir geminin alabora olması sonucu 6 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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