BMMYK raporuna göre Cox's Bazar'da kaçakçılık vakaları 2024-2025'te yüzde 28 arttı - Son Dakika
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BMMYK raporuna göre Cox's Bazar'da kaçakçılık vakaları 2024-2025'te yüzde 28 arttı

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BMMYK ve Oxford Üniversitesi raporu, finansman kesintilerinin mültecileri kaçakçılık ve çocuk istismarı riskiyle daha fazla karşı karşıya bıraktığı uyarısını yaptı. Rapora göre Cox's Bazar yakınlarındaki mülteci yerleşiminde kaçakçılık vakaları 2024-2025'te yüzde 28 arttı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), finansman kesintilerinin mültecileri, insan kaçakçılığı ve çocuk istismarı riskiyle daha fazla karşı karşıya bıraktığını bildirdi.

BMMYK ve Oxford Üniversitesi Nuffield Koleji tarafından konuya ilişkin rapor yayımlandı.

Raporda, finansman kesintilerinin mültecileri, insan kaçakçılığı ve çocuk istismarı riskiyle daha fazla karşı karşıya bıraktığı konusunda uyarı yapıldı.

Her biri 1 milyondan fazla mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan Bangladeş ve Etiyopya'ya odaklanılan raporda, bu ülkelere yönelik araştırmaların, koruma hizmetlerinin ve barınma, eğitim gibi temel desteklerin eş zamanlı azaltılmasının, kritik güvenlik mekanizmalarını zayıflattığını gösterdiğine işaret edildi.

Raporda, "Bu durum, zaten savunmasız olan mültecileri istismar, tehlikeli işlerde çalıştırılma ve insan kaçakçılığı gibi artan risklerle karşı karşıya bırakıyor." ifadesi yer aldı.

Bangladeş'te, Cox's Bazar yakınlarındaki dünyanın en büyük mülteci yerleşiminde tespit edilen insan kaçakçılığı vakalarının, 2024-2025 döneminde yüzde 28 oranında arttığına değinilen raporda, 2024'te tespit edilen mağdurların yaklaşık yüzde 14'ünü çocuklar oluştururken, 2025'te bu oranın yüzde 17'ye yükseldiği aktarıldı.

Ocak-Eylül 2026 döneminde 411 insan kaçakçılığı mağdurunun tespit edildiğine değinilen raporda, bunların yaklaşık yüzde 23'ünün çocuk olmasının, Arakanlı Müslüman mültecilerin (Rohingya) karşı karşıya olduğu artan koruma risklerini gözler önüne serdiğine dikkati çekildi.

"Koruma alanına bugün yapılacak yatırımlar, gelecekte yaşanabilecek istismarların önlenmesini sağlar"

Raporda görüşlerine yer verilen UNHCR Uluslararası Koruma ve Çözümler Direktörü Elizabeth Tan, bu çalışmaların kritik ancak genellikle göz ardı edilen bir gerçeğe ışık tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hukuki destek, güvenli alanlar, psikososyal destek, cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve çocuk koruma gibi hizmetler, insan kaçakçılığı ve istismara karşı en güçlü koruma kalkanları arasında. Bu hizmetlerde kesintiye gidildiğinde savunmasızlıklar derinleşiyor ve insan kaçakçıları, zaten risk altında olan kişileri hedef almayı daha kolay buluyor. Koruma alanına bugün yapılacak yatırımlar, gelecekte yaşanabilecek istismarların önlenmesini sağlar."

Kaynak: AA
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