BMMYK, Sudanlı mültecilerin durumuyla ilgili endişe duyuyor - Son Dakika
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BMMYK, Sudanlı mültecilerin durumuyla ilgili endişe duyuyor

BMMYK, Sudanlı mültecilerin durumuyla ilgili endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Etiyopya'da Awlala mülteci kampından ayrılan yaklaşık 1000 Sudanlı mültecinin durumuyla ilgili endişe duyduğunu açıkladı. Bazı mültecilerin açlık grevine başladığı belirtilen açıklamada, BMMYK personelinin mültecilerle sürekli temas halinde olduğu ve çözümler bulmak için çalıştığı ifade edildi. Ancak, protestoların ve açlık grevinin mültecilerin savunmasızlığını artırma riski taşıdığından endişe duyulduğu belirtildi.

29.05.2024 18:33
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 3 haftadır Etiyopya'da kampı terk eden ve yol kenarında kalan Sudanlı mülteciler için endişe duyduklarını açıkladı.

BMMYK'den yapılan açıklamada, Amhara bölgesindeki Awlala mülteci kampından ayrılan yaklaşık 1000 Sudanlı mültecinin durumuyla ilgili endişe duyulduğu aktarıldı.

Bazı mültecilerin açlık grevine başladığı belirtilen açıklamada, BMMYK personelinin, endişelerini dinlemek ve duruma yönelik çözümlerin belirlenmesine yardımcı olmak için mültecilerle sürekli temas halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Daha iyi güvenlik ve hizmetlere yönelik meşru taleplerine hak vermekle birlikte, yol boyunca yaptıkları protestoların, sağlıksız koşullarda kalmalarının ve bazılarının başlattığı açlık grevinin, savunmasızlıklarını daha da artırma riski taşıdığından endişe duyuyoruz." denildi.

Amhara bölgesindeki Awlala mülteci kampında kalan yaklaşık 1000 Sudanlı mülteci, 1 Mayıs'ta yetersiz hizmet ve güvenlikle ilgili ihlalleri protesto etmek amacıyla kampı terk etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BMMYK, Sudanlı mültecilerin durumuyla ilgili endişe duyuyor - Son Dakika

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