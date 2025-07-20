BMW Çin\'de Ar-Ge Merkezi Kuruyor

NANJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Alman otomobil devi BMW, Çin'deki ilk bilgi teknolojisi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezini kurmak için harekete geçti. Cuma günü imzalanan anlaşmaya göre şirket, bu adımla dijital uzmanlığının büyük oranda geliştirmeyi hedefliyor.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing'in Jianye bölgesinde kurulacak BMW Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi bağımsız tüzel kişilik olarak işletilecek. BMW, merkezin yapay zeka, endüstriyel dijital ikizler ve akıllı imalat gibi en yeni alanlara odaklanacağını belirtti.

Nanjing'deki merkez, faaliyete geçtiğinde BMW'nin Asya'daki en büyük bilgi teknolojisi Ar-Ge merkezi olacak. Merkez, Çin'in hızla gelişen teknoloji ortamına dayanan dijital çözümler aracılığıyla BMW'nin küresel üretim, satış ve satış sonrası sistemlerini güçlendirmek üzere tasarlandı.

BMW Brilliance Otomotive Limited Şirketi Başkanı ve CEO'su Franz Decker, Nanjing'in Jianye ilçesi yönetimiyle yapılan imza töreninde, "Çin sadece dijital teknolojilerin uygulanmasında dünyaya liderlik etmekle kalmıyor, aynı zamanda dijital inovasyon için gelişen ekosistem oluşturma konusunda da dikkate değer canlılık sergiliyor" dedi.

Nanjing'deki yerel yetkililer yeni BMW projesini, toplam üretimi 860 milyar yuanın (yaklaşık 120 milyar ABD doları) üzerine çıkan kentin yazılım sektörüne canlılık kazandırmada itici güç olacağını vurguladı. Kentte yakın gelecekte trilyon yuanlık yazılım sektörü kümelenmesi hedefleniyor.

Decker, "Yeni nesil araçlara ve yeni nesil çözümlere doğru ilerliyoruz. Çin'in bilgi teknolojisi alanında pek çok yeniliğin öncüsü olduğu açık ve Nanjing bizim Çin'deki bu yeniliğe açılan kapımız" dedi.

Nanjing'in Almanya ile uzun süredir devam eden ekonomik ilişkileri bulunuyor. Yerel ticaret departmanından alınan veriler, kentte aralarında Siemens ve Bosch'un da bulunduğu 304 Alman finansmanlı projenin yer aldığını ve toplamda 2,17 milyar ABD doları tutarında yabancı yatırım kullanıldığını gösteriyor.