BMW, Shenyang'da Jeotermal Enerji Projesi Başlattı

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SHENYANG, 21 Ekim (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW Grubu'nun Çin'deki ortak girişimi, ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki fabrikalarının yüzde 100 fosil dışı enerjiyle ısıtılması amacıyla bir jeotermal enerji projesi başlattı.

Pazartesi günü başlatılan proje kapsamında BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) şirketi, 2025 ısıtma sezonuna kadar tamamlanacak ve yaklaşık 580.000 metrekarelik bir alanın ısıtılmasını sağlayacak 28 adet orta derinlikte jeotermal kuyu açacak.

BBA Başkan ve CEO'su Dai Hexuan, "Sürdürülebilir kalkınmaya yatırımın, geleceğe yatırım olduğuna inanıyoruz. Bugünden itibaren jeotermal enerji arayışımız yeni bir aşamaya geçmiştir" dedi.

Jeotermal enerji, Çin'de büyük rezervlere ve yaygın dağılıma sahip istikrarlı ve düşük karbonlu bir yenilenebilir enerji biçimi.

BBA'nın söz konusu jeotermal enerji projesi kapsamında, yeraltında yaklaşık 2.900 metre derinlikte çevreyi kirletmeden ve sıfır emisyonla enerji toplamak üzere sektördeki çok sayıda en ileri teknolojiyi kullanması bekleniyor.

Enerji araştırmaları, kapalı süreç olarak yürütülecek. Şirket, projenin karbon emisyonlarında yıllık 18.000 ton düşüş sağlamasının beklendiği belirtti.

BMW, son yıllarda Shenyang kentindeki yatırımlarını artırıyor. BBA, toplam 10 milyar yuan (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) yatırımla yeni bir batarya üretim fabrikasının ana binasının inşasını Kasım 2023'te tamamladı. Jeotermal enerji temel olarak fabrikada ve şirketin montaj tesisinde kış mevsiminde ısıtma amacıyla kullanılacak.