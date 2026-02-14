BNP'den Dış Politika Vurgusu - Son Dakika
BNP'den Dış Politika Vurgusu

14.02.2026 17:23
Tarık Rahman, Bangladeş'in dış politikasını halkın çıkarları doğrultusunda belirleyeceklerini açıkladı.

Bangladeş'teki seçimlerin galibi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Tarık Rahman, Bangladeş'in dış politikasına ülkesi ve halkının çıkarları doğrultusunda karar verileceğini belirtti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre Rahman, partisinin genel seçimlerin galibi ilan edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Rahman, Bangladeş'in dış politikasına ülkesi ve halkının çıkarları doğrultusunda karar verileceğini söyleyerek, "Bangladeş halkının çıkarlarını korumaya çalışacağız. Bangladeş'in çıkarlarına aykırı bir durum varsa, doğal olarak bunu sürdüremeyiz." diye konuştu.

Ülkenin ekonomik ve hukuki zorluklar yaşadığı değerlendirmesinde bulunan Rahman, ülkeye yeni yatırımların çekileceğine ve istihdam yaratılacağına işaret etti.

Rahman, Çin'le ilişkiler ve Kuşak ve Yol Girişimi konusunda, "Bangladeş'e fayda sağlar ve ekonomiyi desteklerse, kararımızı vereceğiz." dedi.

Hindistan'dan, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeye iadesinin talep edilip edilmeyeceği sorusuna ise Rahman, bunun hukuki sürece bağlı olduğunu söyledi.

Bangladeş'te genel seçim

Bangladeş'te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere 12 Şubat 2026'da sandık başına gitmişti.

Ülke genelindeki sandık merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış, oy kullanma merkezleri başta olmak üzere ülke genelinde 960 bine yakın güvenlik personeli seçim noktalarında görevlendirilmişti.

Parlamentoda üçte iki çoğunluğu elde eden BNP, seçimlerin galibi ilan edilmişti.

Bangladeş'teki protestolar ve Hasina'nın idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te, öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım 2025'te Hasina'yı,"insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

