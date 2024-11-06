Böbrek Kanseri Ameliyatıyla Hayata Tutundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Böbrek Kanseri Ameliyatıyla Hayata Tutundu

Böbrek Kanseri Ameliyatıyla Hayata Tutundu

65 yaşındaki Fatma Demirel, böbreğindeki kötü huylu kitle sonrası başarılı bir ameliyat geçirdi.

06.11.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Demirel, böbreğinde tespit edilen kötü huylu 4 santimetrelik kitleden, 4 saat süren ameliyatla kurtuldu.

Uzun süredir baş ve karın ağrısı ile mide bulantısı olan Demirel, nefes darlığı ve ani tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerinin artması üzerine hastaneye gitti.

Hastanede sol böbreğinin alınması önerilen hasta, tavsiye üzerine kentteki Lokman Hekim Hastanesi'ne başvurdu.

Üroloji uzmanı Doç. Dr. Kasım Ertaş'ın muayene ettiği Demirel'in tetkiklerinde, böbreğinde 4 santimetrelik kötü huylu kitle tespit edildi.

Ertaş ve ekibi tarafından ameliyata alınan kadının sol böbreğindeki kitle, parsiyel nefrektomi tekniğiyle (açık yöntemle böbrekteki kanser dokusunun alınması) çıkarıldı.

4 saat süren ameliyatın ardından şikayetlerinden kurtulan Demirel, taburcu edildi.

"Koruyucu cerrahi yöntemlerle böbrekler kurtarılabiliyor"

Ertaş, AA muhabirine, böbrek kanserinde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Böbrek tümörünün genellikle 60'lı yaşlardan sonra gelişen, ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Ertaş, "Özellikle ailesinde böbrek kanseri hikayesi olanların mutlaka düzenli kontrole gitmelerini tavsiye ediyoruz. Görüntüleme yöntemlerinin gelişmesiyle erken evrede tanı konulabiliyor. Bu tarz durumlarda koruyucu cerrahi yöntemlerle böbrekler kurtarılabiliyor. Bu ameliyatlar hastanın hem yaşam süresini hem de kalitesini olumlu etkiliyor." diye konuştu.

Hastaya daha önce böbreğinin alınmasının önerildiğini ifade eden Ertaş, "Tecrübeli ekibimizle böbreği koruyarak başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 saat süren operasyonla kitleyi böbreğin içinden çıkardık. Sağlık durumu iyi." dedi.

Demirel ise kontrollerinin devam ettiğini dile getirerek, "Sürekli başım, karnım ağrıyordu, midem bulanıyordu. Birçok doktora gittim. Böbreğimin alınacağını söylediler. Kabul etmedim. Tavsiye üzerine Kasım hocaya başvurduk. Allah razı olsun. Ameliyat oldum. Onun sayesinde sağlığıma kavuştum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Böbrek Kanseri, Ameliyat, Hastane, Böbrek, Eğitim, Sağlık, Güncel, Tuşba, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böbrek Kanseri Ameliyatıyla Hayata Tutundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Tarihi adım’’ olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarihi adım'' olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır
11:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
18:20 Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı Simpsonlar, ABD Başkanını şimdiden açıkladı
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
18:01 Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırmaya devam ediyor Bitcoin madencilik zorluğu rekor kırmaya devam ediyor
17:38 Fenerbahçe’den Yüksel Yıldırım’a bomba yanıt Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a bomba yanıt
17:31 Sadri Şener, Jose Mourinho’yu yerden yere vurdu Sadri Şener, Jose Mourinho'yu yerden yere vurdu
17:26 Kuzeninin eşini boru kesme makasıyla öldüren sanığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu Kuzeninin eşini boru kesme makasıyla öldüren sanığın mahkemedeki sözleri kan dondurdu
17:26 Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kilise mezarlığında bir kadına tecavüz eden 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı
17:20 Yeşilçam’ın ’Bayan Bacak’ı yıllar sonra itiraf etti: O isim kibrit çöpü yiyerek intihara kalkıştı Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı yıllar sonra itiraf etti: O isim kibrit çöpü yiyerek intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 13:57:10. #1.11#
SON DAKİKA: Böbrek Kanseri Ameliyatıyla Hayata Tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.