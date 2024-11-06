Böbrek Kanseri Ameliyatıyla Hayata Tutundu

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Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Demirel, böbreğinde tespit edilen kötü huylu 4 santimetrelik kitleden, 4 saat süren ameliyatla kurtuldu.

Uzun süredir baş ve karın ağrısı ile mide bulantısı olan Demirel, nefes darlığı ve ani tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerinin artması üzerine hastaneye gitti.

Hastanede sol böbreğinin alınması önerilen hasta, tavsiye üzerine kentteki Lokman Hekim Hastanesi'ne başvurdu.

Üroloji uzmanı Doç. Dr. Kasım Ertaş'ın muayene ettiği Demirel'in tetkiklerinde, böbreğinde 4 santimetrelik kötü huylu kitle tespit edildi.

Ertaş ve ekibi tarafından ameliyata alınan kadının sol böbreğindeki kitle, parsiyel nefrektomi tekniğiyle (açık yöntemle böbrekteki kanser dokusunun alınması) çıkarıldı.

4 saat süren ameliyatın ardından şikayetlerinden kurtulan Demirel, taburcu edildi.

"Koruyucu cerrahi yöntemlerle böbrekler kurtarılabiliyor"

Ertaş, AA muhabirine, böbrek kanserinde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Böbrek tümörünün genellikle 60'lı yaşlardan sonra gelişen, ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Ertaş, "Özellikle ailesinde böbrek kanseri hikayesi olanların mutlaka düzenli kontrole gitmelerini tavsiye ediyoruz. Görüntüleme yöntemlerinin gelişmesiyle erken evrede tanı konulabiliyor. Bu tarz durumlarda koruyucu cerrahi yöntemlerle böbrekler kurtarılabiliyor. Bu ameliyatlar hastanın hem yaşam süresini hem de kalitesini olumlu etkiliyor." diye konuştu.

Hastaya daha önce böbreğinin alınmasının önerildiğini ifade eden Ertaş, "Tecrübeli ekibimizle böbreği koruyarak başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 saat süren operasyonla kitleyi böbreğin içinden çıkardık. Sağlık durumu iyi." dedi.

Demirel ise kontrollerinin devam ettiğini dile getirerek, "Sürekli başım, karnım ağrıyordu, midem bulanıyordu. Birçok doktora gittim. Böbreğimin alınacağını söylediler. Kabul etmedim. Tavsiye üzerine Kasım hocaya başvurduk. Allah razı olsun. Ameliyat oldum. Onun sayesinde sağlığıma kavuştum." ifadelerini kullandı.