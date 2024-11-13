Böbrek Nakli Olan Gençten Doktorlara Mini Konser - Son Dakika
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Böbrek Nakli Olan Gençten Doktorlara Mini Konser

Böbrek Nakli Olan Gençten Doktorlara Mini Konser

Bismil'de böbrek nakli olan Azad Gezer, tedavi eden doktorlarına hastanede mini konser verdi.

13.11.2024 12:20
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düğünlerde saz çalarak geçimini sağlayan 19 yaşındaki Azad Gezer, kendisini yaşama bağlayan böbrek naklini gerçekleştiren doktorlar için hastane odasında mini konser verdi.

Bismil'de müzisyenlik yapan Gezer'e yaklaşık 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre tedavi gören Gezer'e böbrek nakli olması gerektiği belirtildi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvuran ve donör arayışına giren Gezer'e annesi böbreğini bağışlamak istedi.

Dokularının uyması üzerine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile annesinden alınan böbrek Gezer'e nakledildi.

Nakil ile sağlığına kavuşan Gezer, kendisini hayata bağlayan doktorlara teşekkür etmek adına ailesinden bağlamasını hastaneye getirmelerini istedi.

Gezer, hastane odasında kendisini ameliyat eden doktorlara ve sağlık ekibine mini bir konser vererek teşekkür etti.

"İyi ki doktorlar var"

Evli ve iki çocuk babası Azad Gezer, AA muhabirine, 4 senelik tedavi sürecinde böbreklerinin günden güne işlevini yitirdiğini belirterek, annesinin bağışladığı böbrek sayesinde naklin gerçekleştiğini söyledi.

"Annem sağ olsun böbreğini verdi ve beni hayata bağladı. Ona sonsuz teşekkür ediyorum." diyen Gezer, tedavi sürecinde doktorların ve sağlık ekibinin kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Gezer, naklin başarıyla gerçekleştiğini anlatarak, "İyi ki doktorlar var. Doktorlar beni hayata bağladılar. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Sazımı getirdim, onları mutlu etmek istedim. Onlara şarkı söylüyorum, moral veriyorum." dedi.

"Azad'ın saz çalışından etkilendik, motivasyonumuz arttı"

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, hastanelerine başvuran Azad Gezer'e her iki böbreğinin de işlevini yitirmesi nedeniyle "son dönem böbrek yetmezliği" tanısı konulduğunu söyledi.

Danış, son dönem böbrek yetmezliğinde en iyi tedavi yönteminin organ nakli olduğunu belirterek, annesinin böbreğinin de uyumlu olması sayesinde nakli gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Gezer'in sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Danış, doktorlar için en büyük mutluluğun hastasının iyileşmesi olduğunu vurguladı.

Hastalarının yaşadığı mutluluğu saz çalarak, türkü söyleyerek kendilerine gösterdiğini aktaran Danış, "Azad'ın saz çalışından etkilendik, motivasyonumuz arttı." ifadesini kullandı.

Danış, organ naklinin önemine dikkati çekerek, "Maalesef Türkiye'de organ bağışı dramatik bir şekilde çok az. Azad'ın vesilesiyle çağrım şudur, organlarınızı bağışlayın. Bu hastalık umarım kapınızı çalmaz." dedi.

Cerrahi müdahaleyi gerçekleştiren doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Ay da yıllardır takip ettikleri Azad Gezer'in sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Ay, organ naklinin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşmiş hasta yakınlarından talebimiz organlarını bağışlamalarıdır. Her bir beyin ölümü yaklaşık 6 kişinin, bazı durumlarda 8 kişinin hayatının değişmesine sebep olmakta, buna imkan tanımaktadır. Azad'a ne yazık ki kadavradan organ temini sağlayamadık. Bu nedenle 8 çocuğu olan annesinden böbrek nakli yaptık. Azad şanslı hastalarımızdan çünkü dokusu uyan annesi vardı."

Azad'ın kendilerine konser vermesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Ay, hastanede konservatuvar mezunu doktorların da kendisine konser sırasında ritim tuttuğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Böbrek Nakli Olan Gençten Doktorlara Mini Konser - Son Dakika

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