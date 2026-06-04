Böcek'ten Rüşvet Açıklamaları - Son Dakika
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Böcek'ten Rüşvet Açıklamaları

Böcek\'ten Rüşvet Açıklamaları
04.06.2026 11:54
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Muhittin Böcek, partiden talimat alarak Manisa'ya 950 bin avro götürdüğünü açıkladı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ek ifadesinde, yerel seçimler öncesi Manisa'ya gittiğini belirterek, " Özgür Özel, bana Ferdi Zeyrek'e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa'ya giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin avro götürdüm" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınan Muhittin Böcek, tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na önceki günlerde etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ifade verdi. Dosya kapsamında ek ifade veren Muhittin Böcek, Antalya Adliyesi'ne getirildi.

'ÖZEL'DEN MADDİ DESTEK TALEBİ' İDDİASI

Ek ifadesinde; adaylık sürecinde Ankara'ya bir dizi temasta bulunmak için gittiğini belirten Muhittin Böcek, "Oğlum Mustafa Gökhan Böcek de 1 Ocak 2024 tarihinde Antalya'dan Ankara'ya yanıma geldi. Otelde bir görüşme gerçekleştirdik, fakat kendisi bu otelde konaklamadı. Daha önce Özgür Özel'in adaylık için verdiği talimat gereğince, maddi desteğin yapılması hususunda burada tekrar kendisini yönlendirdim. Oğlum, Özgür Özel'in talimatı ile Veli Ağababa'nın araması neticesinde 1 milyon avroyu teslim etmek üzere gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti. Parayı kime teslim ettiğini bilmiyorum fakat oğlum daha önce ifadesinde bu hususu belirtmişti" dedi.

'MANİSA'YA 950 BİN AVRO GÖTÜRDÜM'

Adaylığı açıklanmadan önce Manisa'ya gittiğini kaydeden Muhittin Böcek, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in yönlendirmesiyle 15 Ocak 2024'te Özgür Özel'in memleketi olması ve genel başkan olması sebebiyle 'Adaylığıma da katkısı olur' düşüncesiyle Manisa'ya gittim. Özgür Özel, bana Ferdi Zeyrek'e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa'ya giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950 bin avro götürdüm. Bu çantayı başkalarının fark etmesi mümkün değildir. Çünkü proje sunumu kapsamında birçok evrak ve çanta vardı. Kısa süre Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950 bin avro bulunan çantayı koydum. Kendisine de 'Çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun' dedim. Bu parayı Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum. Akşamüstü Manisa'dan ayrıldık. Parayı verdiğim esnada sadece rahmetli Ferdi Zeyrek vardı."

'BAŞKA YERLERE DE MADDİ YARDIMLARDA BULUNMAM İSTENDİ'

Ocak ayı sonlarında adaylığının açıklandığını belirten Böcek, "Genel merkez ve Özgür Özel'in talimatlarıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdim. Daha önceki seçimlerde CHP Genel Merkezi'nce adayların seçim giderlerinin bir kısmı karşılanırdı. Fakat ilk kez genel merkezden herhangi bir destek alamadık. Aksine benden başka yerlere de maddi yardımlarda bulunmam istendi. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkan adayının tüm seçim masraflarını karşıladım. Ben bu konuda oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i yetkilendirdim. Oğlumun daha önceki beyanına göre yaklaşık 15 milyon TL harcama yapıldı. Ayrıca Bucak, Akseki, İbradı, Korkuteli gibi ellerinde araç sayısı az olan ilçelere araç, araç giydirme ve yakıt yardımında bulunduk. Bunun ne kadar tuttuğunu şu an bilemiyorum. Yine bu harcamaları talimatım üzerine oğlum Gökhan Böcek yerine getirdi" dedi.

Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Ferdi Zeyrek, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böcek'ten Rüşvet Açıklamaları - Son Dakika

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