Bocuk Gecesi Etkinliği 8 Şubat\'ta Yapılacak

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde düzenlenen, Bolu'daki yangın faciası nedeniyle 1 Şubat'a ertelenen 'Bocuk Gecesi' etkinliğinin alınan yeri kararla 8 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu.

Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde 25 Ocak'ta yapılacağı duyurulan 'Bocuk Gecesi' etkinliği, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını nedeniyle Edirne Valiliği ve Keşan Kaymakamlığı'nca 1 Şubat'a ertelendi. Edirne Valiliği, aldığı yeni kararla 'Bocuk Gecesi'nin 8 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

BOCUK GECESİ

Bir Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişiriliyor. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yeniliyor. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılıyor. Geceye aile halkı, komşular ve akrabalar katılıyor. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkutuyor. 'Bocuk' diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılıyor. Bocuk Gecesi ayrıca kışın en sert gecesinin simgesi. Gece suya tahta atılıyor ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,