Bodo/Glimt'ten Gazze'ye Destek - Son Dakika
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Bodo/Glimt'ten Gazze'ye Destek

Norveç'in Bodo/Glimt futbol takımı, Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçı bağışladı.

01.02.2025 15:48
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Norveç futbol takımı Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ocak'ta İsrail ekibi ile Norveç'deki Bodo kasabasında bulunan 8.270 seyirci kapasitesine sahip Aspmyra Stadı'nda oynanan maçtan elde edilen 735 bin Norveç kronunun (2,3 milyon lira) Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz: Glimt, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılardan ve uluslararası hukuk ihlallerinden sessiz kalamaz ve kalmayacaktır. Aynı zamanda, bu maç öncesinde spor ve siyaset arasında net bir ayrım yapmak neredeyse imkansızken, biz bir futbol kulübüyüz, siyasi bir aktör değiliz." denildi.

İfade özgürlüğünün vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Action Now aracılığıyla Bodo Glimt'e futbol sahasının çok ötesinde gurur yaratan eylemlere katkıda bulunmaya kararlıyız. Şimdi sözlerimizin arkasında eylem olduğunu göstermek istiyoruz. Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız iç saha maçından elde ettiğimiz tüm bilet gelirini Kızılhaç'a bağışlıyoruz ve Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanacağız. Toplamı 735.000 Norveç kronudur (2,3 milyon lira) ve hepimizin bağışıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodo/Glimt'ten Gazze'ye Destek - Son Dakika

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