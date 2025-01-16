Bodrum'a Modern Öğrenci Yurdu Geliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrenci yurdu yapılacağı bildirildi.
Muğla Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlığın Bodrum'a modern bir öğrenci yurdu kazandıracağı belirtildi.
Proje ihalesinin 18 Şubat'ta yapılacağı bildirilen açıklamada, "Bu proje, Bodrum'un eğitim altyapısını güçlendirecek ve gençlerin hayallerine destek olacak. Gençlerimizin geleceği için atılan bu adım, Bodrum'da eğitimi ve sosyal yaşamı daha da ileriye taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan projenin görsellerinin oluşturulduğu video klip de yayınlandı.
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