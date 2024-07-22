Bodrum açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik botlarda 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.