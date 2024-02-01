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Bodrum açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı, 15 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı, 15 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı, 15 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 54 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, ilçe açıklarında motor arızası yaşayan bir lastik bot içinde bulunan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

01.02.2024 20:33
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı, 15 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki farklı zamanlarda iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durdurulan lastik botlarda 54 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Lastik bot içindeki 15 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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