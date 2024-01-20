 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı, 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı, 7 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 60 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, Çelebi Adası üzerinde mahsur kalan 7 kaçak göçmen de kurtarıldı. Yakalanan ve kurtarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı, 7 kişi kurtarıldı
20.01.2024 - 12:30,
Abone Ol

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 60 kaçak göçmen yakalandı. Çelebi Adası üzerinde mahsur kalan 7 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Ocak saat 04.00'te Bodrum açıklarında 2 lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler 60 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 09.15'te Çelebi Adası üzerinde mahsur kalan 7 kaçak göçmeni de kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çelebi, Bodrum, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı, 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:11:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı, 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement