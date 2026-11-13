Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik 32 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakaladı

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik 32 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bottaki 5'i çocuk 32 düzensiz göçmen ile 1 kaçakçılık şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin destek verdiği operasyonda düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de destek verdiği operasyonda, fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 32 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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