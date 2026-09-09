Bodrum açıklarında ticari yatta yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişinin tıbbi tahliyesi, Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi. Yaralı, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişinin, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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