Bodrum Barajlarında Su Doluluğu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Barajlarında Su Doluluğu Artıyor

18.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geyik Barajı tamamen doldu, Mumcular Barajı'nın doluluğu ise yüzde 52'ye ulaştı. Sorun beklenmiyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarında, son yağışlarla doluluk oranları yükseldi. Kasım ayında ölü hacim seviyelerine kadar gerileyen Geyik Barajı yüzde 100'e, Mumcular Barajı yüzde 52'ye ulaştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, mevcut koşulların sürmesi halinde Bodrum'un içme suyu temininde sorun öngörülmediğini belirtti.

Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranları, geçen kasım ayında ölü hacim seviyelerine kadar geriledi. Ocak ayı ortalarında Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 7, Geyik Barajı'nda yüzde 28 civarında ölçüldü. Son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri yükseldi. Son verilere göre; Mumcular Barajı yüzde 52'ye, Geyik Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, son yağışlarla birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerindeki birçok barajda su seviyesinin yükseldiğini belirtip, "Geyik Barajı'nda su yılı başında su seviyesi ölü hacmin altındaydı. Bugün itibarıyla su seviyesi dolusavak üzerine çıktı, yüzde 100 doluluğa sahip. Dolusavaktan fazla gelen sular savuluyor" dedi.

'İÇME SUYU TEMİNİNDE BİR SORUN OLMAYACAĞI GÖZÜKÜYOR'

Doç. Dr. Özçelik, "Bu barajın hemen mansabında (Akarsuyun akış yönüne göre aşağıda kalan kısım) Milas Ovası'na sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı var. Oradaki barajın doluluk oranı da yüzde 72'lere kadar erişti. Bodrum'a içme suyu sağlayan diğer önemli bir baraj, Mumcular Barajı'nda da su seviyesi yüzde 52'ler civarında. Bu durumda önümüzdeki dönemde; yaz aylarında hatta bu yılın sonuna kadar eğer içme suyu iletim hatlarında herhangi bir sıkıntı olmazsa, uygun işletme koşulları sağlanırsa, Bodrum'un içme suyu temininde bir sorun olmayacağı gözüküyor" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLMALI'

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, aşırı bir su söz konusu olduğunu belirterek, "Normal şartlar altında biz dolu savakların çalışmasını beklemeyiz. Baraj tamamen dolduğu için su barajın mansabına akıyor. Bu barajın mansabında başka bir baraj olduğu için herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak özellikle enerji barajlarımızda dolusavakların ve dip savakların açılması neticesinde mansapta yaşayan insanların mal ve can kaybı riski olma ihtimali yüksek. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'KENTSEL ALTYAPI' VURGUSU

Uzun bir süreden beri kuraklığın mevcut olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özçelik, şöyle konuştu: "Yağan yağışların şiddetli olması bizim kentsel altyapıda hazırlıklı olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu bölgede baraj olduğu için şiddetli sağanaklar şeklinde gelen yağışları bile tutma imkanımız oluyor. Baraj gölüne yağış yağması durumunda suyu etkin bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Ancak barajlarımızın, su tesislerimizin olmadığı, altyapılarımızın yetersiz olduğu bölgelerde suları tutamadığımız gibi kent içerisinde de taşkın etkileriyle karşı karşıya kalıyoruz."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Geyik Barajı, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Barajlarında Su Doluluğu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar 14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem’in hayatını kabusa çevirdi Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi Kuzen ihaneti üniversiteli Gizem'in hayatını kabusa çevirdi! Hiç gitmediği şehirde gözaltına alındığını öğrendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

10:18
Afetin büyüklüğünü anlatan kare 3 ilden korkutan görüntüler
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
10:15
Atılan manşetleri görmeniz lazım Galatasaray’ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
09:51
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi İşte yanıtı
Okan Buruk kazandığına neden sevinmedi! İşte yanıtı
09:25
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
09:25
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı İşte dilinden düşürmediği plan
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 10:40:31. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum Barajlarında Su Doluluğu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.