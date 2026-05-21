Bodrum'da sahilin üçte biri vatandaşlara ücretsiz

21.05.2026 09:52  Güncelleme: 11:12
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Sahili'nde yapılan düzenlemeyle sahil şeridinin üçte birinin vatandaşların ücretsiz kullanımına ayrıldığını, sosyal medyadaki olumsuz görüntülerin en dar noktadan çekildiğini açıkladı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kumbahçe Sahili'ndeki yeni düzenlemeyle sahil şeridinin üçte birinin tamamen vatandaşların ücretsiz kullanımına ayrıldığını belirterek, sosyal medyadaki olumsuz paylaşımların sahilin en dar noktasından çekilen görüntüler olduğunu söyledi.

Mandalinci, son günlerde Kumbahçe Sahili'nde uygulanan 3'te 1 düzenlemesiyle ilgili sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan paylaşımlar üzerine bölgede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mandalinci, uygulamanın amacı, sahadaki işleyişi ve vatandaşların kullanımına ayrılan alanlarla ilgili detaylı bilgi verdi.

"KUMBAHÇE SAHİLİ YAY ŞEKLİNDE BİR HAT"

Kumbahçe Sahili'nin düz bir yapıdan oluşmadığını, genişten dara doğru ilerleyen yay şeklinde bir sahil hattına sahip olduğunu belirten Mandalinci, bazı noktalarda kaldırımla deniz arasındaki mesafenin 20 metreye kadar çıktığını, bazı bölgelerde ise 5,5-6 metreye kadar düştüğünü söyledi.

"3'TE 1 KURALIYLA ALANLAR BELİRLENDİ"

Mandalinci, hayata geçirilen 3'te 1 düzenlemesinin detaylarını da anlattı. Buna göre ilk üçte birlik bölümde işletmelerin deck yaparak restorancılık faaliyeti yürütebileceği alanların oluşturulduğunu belirten Mandalinci, ikinci bölümde işletmelerin deck yapmadan masa ve sandalye kullanabileceği alanların planlandığını söyledi.

Son üçte birlik bölümün ise tamamen vatandaşların kullanımına ayrıldığını ifade eden Mandalinci, "Vatandaşımızın hiçbir şekilde masa ve sandalye olmadan, özgürce sahilden faydalanabilmesini amaçladık" diye konuştu.

"EN GENİŞ NOKTADA 6 METRE, EN DAR NOKTADA 1,5 METRE"

Sahilde vatandaşların kullanımına ayrılan alanın sahilin yapısına göre değiştiğini belirten Mandalinci, "20 metreden başlayıp 5,5-6 metreye kadar daralan Kumbahçe yayında bu üçte birlik alan yer yer minimum 6 metre, yer yer ise minimum 1,5 metreye kadar daralıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin yalnızca sahilin en dar noktasından çekildiğini ifade eden Mandalinci, tüm sahilin bu şekildeymiş gibi gösterilmesinin yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi.

"VATANDAŞLARIN TALEBİ İLE HAYATA GEÇİRİLDİ"

Mandalinci, düzenlemenin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda uygulandığını belirterek, "Buradaki asıl amaç vatandaşlarımızın sahil hattından daha fazla faydalanabilmesi, işletmelerin geçiş alanlarına masa ve sandalye koymaması ve ekstra işgaliye alanı oluşturmamasıdır" dedi.

Son iki yıldır tamamen kayalık durumda olan bazı alanların da yapılan düzenlemelerle vatandaşların kullanımına açıldığını ifade eden Mandalinci, çalışmanın Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Mandalinci, vatandaşların kullanımına ayrılan alanların çitlerle sınırlandırıldığını belirterek, işletmelerin sahili daha fazla işgal etmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

"Üçte bir kuralıyla beraber; 20 metrelik mesafede minimum 6 metrelik, en dar noktada ise minimum 1,5 metrelik koridor vatandaşlarımızın kullanımı için ayrıldı" diyen Mandalinci, işletmelerin belirlenen sınırların dışına çıkmaması için denetimlerin sürdüğünü kaydetti."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
