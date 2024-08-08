Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmalarına Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yol bakım onarım, asfalt serimi, parke kaplama gibi çalışmaları sürdürüyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geleceğe yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

08.08.2024 11:05
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Eşsiz şehrimizin her köşesini güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın yüzünde oluşacak tebessümün bir parçası olmak adına taş üstüne taş koymaya, geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bodrum Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt serim ve yama işlemlerinin yanında yol bakım onarım, beton yol dökümü, bordür döşeme ve tamiratı, kaldırım ve parke tamiratı, koruge boru döşeme, mazgal imalatı, rotmiks yama, engelli rampa yapımı, mıcır serimi, parapet duvar yapımı, parke yol bakım ve yağmur suyu kanal temizliği gibi çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Çalışmalar sürüyor

Ekipler en son Akyarlar Mahallesi Fener Caddesi'ne 3 bin metrekare asfalt serimi ve 4270 Sokak'ta parke kaplama işlemi yaptı. Akyarlar Sığıralacak Caddesi'ne de asfalt serimi uygulanırken 4348 ve 4269 sokaklarına 6 bin metrekare parke kaplandı. Geriş Mahallesi 6045 Sokak ile ve Yalıkavak Mahallesi Ali Efendi Sokak'ta yapılan çalışmalarda ise yaklaşık bin 400 metrekare parke yenileme işlemi uygulandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yahşi Mahallesi Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde DSİ hattı patlaması sonucunda bozulan yola 80 ton asfalt serimi yapılırken, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde 30 ton asfalt serim işlemi uygulandı. Küçükbük'te ise toprak yola bin 500 metre kare parke imalat kaplaması yapıldı.

Belediye'nin, modern teknolojilerle donatılmış yeni asfalt üretim tesisi üretime devam ediyor. Bu tesis, saatte 100 ton asfalt üretim kapasitesine sahip olup, çevre dostu ve enerji tasarruflu özelliklerini de barındırıyor. Asfalt üretim tesisinin faaliyete geçmesiyle ilçen,n yol altyapısının iyileştirilmesi ve bakım çalışmalarının hızlandırılması planlanıyor.

Faaliyetlere ilişkin Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

"Belediyemizin önemli birimlerinden biri olan Fen İşleri Müdürlüğü'müzün değerli emekçileri ilçe genelinde çalışmalarını büyük bir özveri ile sürdürüyor. Eşsiz şehrimizin her köşesini güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın yüzünde oluşacak tebessümün bir parçası olmak adına taş üstüne taş koymaya, geleceğimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Belediye'mizin her biriminde olduğu gibi Fen İşleri Müdürlüğü'müzün çalışmaları da hız kesmeden devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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