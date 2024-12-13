Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Mahalle Ziyaretleriyle Esnaf ve Vatandaşla Buluştu - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Mahalle Ziyaretleriyle Esnaf ve Vatandaşla Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Dereköy, Koyunbaba ve Gümüşlük mahallelerinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek saha çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca eğitim olanakları üzerine sohbetler yaptı ve yaşanan olumsuzluklar hakkında kısa vadeli çözümler için talimatlar verdi.

13.12.2024 11:38  Güncelleme: 12:14
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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha çalışmaları kapsamında Dereköy, Koyunbaba ve Gümüşlük mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretinde Mandalinci, esnafın ve vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci; Dereköy, Koyunbaba ve Gümüşlük mahallelerindeki saha çalışmalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Mandalinci'ye, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve ilçe yönetimi, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları ile meclis üyeleri, Gümüşlük Mahalle Muhtarı Zeki Pay, Dereköy Mahalle Muhtarı Cemal Akhan, Koyunbaba Mahalle Muhtarı Yılmaz Çinçik, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi'nden ilgili birim personeli eşlik etti.

Muhtarlık ziyareti ile başlayan saha çalışmasında Başkan Mandalinci, esnaf ve vatandaşları dinlerken, muhtarlarla gelen talep, öneri ve şikayetleri not aldı.

Başkan Tamer Mandalinci, Dereköy Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek ilçedeki eğitim olanakları ile ilgili sohbet etti.

Mandalinci, geçen hafta ilçede şiddetli yağış dolayısıyla yaşanan olumsuzluklarla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Kalıcı çözümler yapılana kadar kısa vadeli çözümlerin ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda ilgili müdürlere talimat verdi.

Başkan Mandalinci'nin bir sonraki durağı Gümüşlük pazar yeri oldu. Sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek için devamlı sahada olduklarını belirten Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gümüşlük pazar yerinin yeni projesinin hazırlandığı bilgisini paylaşarak, çalışmaların 2025 yılı içerisinde başlaması için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Mahalle Ziyaretleriyle Esnaf ve Vatandaşla Buluştu - Son Dakika

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