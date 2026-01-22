Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor

22.01.2026 11:37  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mazı ve Yeniköy mahallelerinde ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ederek çözüm sürecini hızlandırmak için saha ziyaretlerine devam etti. Ziyaretler sırasında mahalle sakinlerinin önerileri dinlendi.

(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kent genelinde sürdürdüğü saha ziyaretlerine Mazı ve Yeniköy (Karaova) mahalleleriyle devam etti.

Mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ederek, çözüm sürecini hızlandırmak amacıyla saha programlarına devam eden Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Mazı ve Yeniköy mahallelerinde incelemelerde bulundu. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Mazıköy Mahalle Muhtarı Müjdat Yakar, Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çengel, MUSKİ yetkilileri ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı saha programında vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar pek çok başlığı içeren ziyaret programının ilk durağı, Yukarı Mazı'da yapımı süren muhtarlık binası oldu. Daha sonra Yukarı Mazı Pazar Alanı ziyaret edilerek mevcut durum yerinde değerlendirildi. Armutçuk Mevkii ve Aşağı Mazı'daki saha incelemelerinin ardından Başkan Mandalinci, Yeniköy Mahallesi'nde yapılması planlanan halı saha ve sosyal tesis için uygun alanlarda incelemelerde bulundu. Ziyaretler sırasında mahalle sakinlerinin talepler ve önerileri de dinlendi, gerekli takip işlemleri için ilgili birimlere talimat verildi.

"Hızlı çözümler üretmek için sahada olmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Kentimizin her noktasında saha ziyaretlerimize devam ediyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içinde bölgemizin ihtiyaçlarına en hızlı ve etkili şekilde karşılık verecek planlamaları yapıyoruz. Mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyerek ihtiyaçlara hızlı çözümler üretmek için sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Yerel Haberler, Politika, Yeniköy, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:12:00. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.