Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Türkiye Belediyeler Birliği Asil Katip üyeliğine seçildi

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(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Asil Katip üyeliğine seçildi. Mandalinci, "Hep beraber bütün Türkiye'de adil, şeffaf, akılcı ve katılımcı anlayışın hakim olduğu bir yönetişim modeli sergilemek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının katılımıyla dün Ankara'da gerçekleşti. Toplantıda 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı, başkanvekili ve 14 kişiden oluşan encümen üyeleri için seçim yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy alarak Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı olurken; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de Asil Katip üyeliğine seçildi.

Başkan Mandalinci, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirilen meclis toplantısı sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, birliğimize seçilen divan üyelerimizi, encümen üyelerimizi ve komisyon üyelerimizi tebrik ediyorum. Şahsımı da Türkiye Belediyeler Birliği Divan 1. Katip Üyesi olarak öneren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'mız Sayın Özgür Özel'e, Genel Başkan Yardımcı'mız Sayın Gökan Zeybek'e ve bütün delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Hep beraber bütün Türkiye'de adil, şeffaf, akılcı ve katılımcı anlayışın hakim olduğu bir yönetişim modeli sergilemek için var gücümüzle çalışacağız."