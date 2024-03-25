Bodrum Belediyesi Akyarlar Kafe'yi hizmete açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum Belediyesi Akyarlar Kafe'yi hizmete açtı

Bodrum Belediyesi Akyarlar Kafe\'yi hizmete açtı

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan Akyarlar Kafe'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Ahmet Aras, açılışta yaptığı konuşmada, belediyenin sosyal tesislerinin sayısını artırmaya devam edeceklerini belirtti ve 5 yıllık dönemde gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı.

25.03.2024 16:43  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Akyarlar Kafe'nin açılış töreni yapıldı.

Açılışa, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, Meclis Üyesi Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, CHP ilçe örgütü üyeleri, Akyarlar Muhtarı Ali Billor, ilgili birim müdürleri ve personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Ahmet Aras, benzer tesislerin yapımına devam edeceklerini söyleyerek, "Belediyenin sosyal tesisleri, kafeleri, restoranları, kent lokantaları her tarafta olmak durumunda. Her yere bu lokantalardan yapacağız. Biz geldiğimizde 12 tane vardı. Bugün 31'ncisini açıyoruz." dedi.

Aras, 5 yıllık dönemde faaliyete geçirdiği hizmetleri anlattığı konuşmasında, "Bu 5 yıl boyunca Bodrum'un altyapı sorunlarına çok büyük bir yatırım yaptık. Büyükşehirle beraber, Turizm Bakanlığıyla beraber koordinasyonu sağladık. Bugün Turgutreis'te 250 bin kişilik arıtma testi yapıldı. Hiç kanalizasyonu olmayan yerler vardı. 5 yılda oralar da kanala kavuştu. Artan nüfusa hizmet edecek enerji altyapısını da Bodrum'a sağladık. AYDEM'le ortak çalışmalar yaparak yeni trafo tesisleri ve direkleri de yer altına alarak yeni tip aydınlatmaları, yeni direkleri her yere kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Tören, Başkan Ahmet Aras ve protokol üyelerinin kurdele kesimiyle son buldu.

Kaynak: AA

Süreyya Öneş Derici, Milletvekili, Ahmet Aras, Akyarlar, Bodrum, Muğla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Akyarlar Kafe'yi hizmete açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 17:21:54. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Akyarlar Kafe'yi hizmete açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement