Bodrum Belediyesi Bak Ekibine Afad Akreditasyon Arması

31.03.2026 15:30  Güncelleme: 16:38
Muğla'da gerçekleştirilen arma teslim töreninde, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi AFAD akreditasyon armalarını aldı. Tören, farklı kurumların iş birliğini ve afetlere müdahalede koordinasyonun önemini vurguladı.

(MUĞLA) - AFAD Akreditasyon Sistemi arma teslim töreni, Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün katılımıyla Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) ekibi, uzun süredir yürüttüğü hazırlık ve eğitim çalışmalarının sonucunda AFAD akreditasyon armalarını teslim aldı.

Bodrum Belediyesi BAK, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Muğla Temsilciliği, Fethiye MAGAME, MEB AKUB ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin katıldığı arma töreninde farklı kurumların bir araya gelmesi, afetlere müdahalede koordinasyon ve iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

AFAD eğitmenleri tarafından verilen teorik ve pratik eğitimlerin ardından gerçekleştirilen 1. Seviye Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı'nı başarıyla tamamlayan ekipler, AFAD akreditasyon armalarını 3 yıl boyunca taşımaya hak kazandı. Bu süre zarfında ekipler, afet ve acil durumlarda aktif görev alarak profesyonel müdahale kapasitesini sahada sürdürecek. Süre sonunda ekipler, yeniden akreditasyon yenileme sınavına girerek yetkinliklerini güncelleyecek.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Giresun’da kahreden görüntüler Kızını kaybeden anne böyle feryat etti Giresun'da kahreden görüntüler! Kızını kaybeden anne böyle feryat etti
Fenerbahçe’de Oosterwolde’nin yerine gelecek isim belli Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin yerine gelecek isim belli
Aşkı bambaşka bir yerde buldu, “Bro“ dediği snipercı ile nikah masasına oturdu Aşkı bambaşka bir yerde buldu, "Bro" dediği snipercı ile nikah masasına oturdu
Tartışmalara yol açan karar Fenerbahçe 600 milyon TL’lik gelirin sahibi oldu Tartışmalara yol açan karar! Fenerbahçe 600 milyon TL'lik gelirin sahibi oldu
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO’dan açıklama İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
