Bodrum Belediyesi Duvar Yazılarına Karşı Temizlik Çalışması Başlattı

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçede kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazılarını ve çizimlerini temizlemek için çalışma başlattı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimleri ile ilgili temizlik çalışması yapıyor. Bilinçsizce yazılan yazılar ve çizimler boyanarak duvarların temiz bir görünüme kavuşması sağlanıyor. İlçenin simgesel renklerinin kullanıldığı çalışmada duvarlar beyaza, panolar ise maviye boyanıyor.

Vatandaşlar, mahalle ve sokaklarda görüntü kirliliğine yol açan duvar yazıları ve çizimleri ile ilgili olarak 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezi'nden veya WhatsApp hattından yetkililere bilgi verebilecek, görüntü kirliliğine sebep olan şahısları fotoğraf veya videolarla destekleyerek ihbarda bulunabilecek.

Ekipler parklar, yol kenarları ve ara sokaklarda görüntü kirliliğine sebep olan yazıların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürecek.