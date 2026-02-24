Bodrum Belediyesi, Fırtınada Devrilen Ağaçları Yeniden Toprakla Buluşturuyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ılgın ağaçlarını tekniğine uygun şekilde budayarak bulundukları alana yeniden dikiyor.

Muğla genelinde 13-17 Şubat günleri arasında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Müskebi Mahallesi Kabakum Plajı'nda 4, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde 25 ılgın ağacı ile 2 akasya ağacı devrildi.

Fırtınanın ardından Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Müskebi Mahallesi Kabakum Plajı'nın 2. derece doğal sit alanı olması, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinin kesin korunacak hassas alanda kalması nedeniyle Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden alınan izin çerçevesinde çalışmalara başladı. Bu kapsamda Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiinde bulunan 4, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde 6 ılgın ağacının gerekli budamaları yapılarak koruyucu macun uygulamasının ardından eski yerlerine dikildi.

Ekipler, Kabakum Plajı'ndaki çalışmalarını tamamlarken, Küdür mevkiindeki iki noktada çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ekiplerden 176 yere müdahale

Geçen hafta etkili olan fırtına ve sonrasında Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 176 lokasyonda toplam 320 ağaç devrilmesi, dal kırılma ve kopma olayına müdahale etti.