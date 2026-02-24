Bodrum Belediyesi, Fırtınada Devrilen Ağaçları Yeniden Toprakla Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Belediyesi, Fırtınada Devrilen Ağaçları Yeniden Toprakla Buluşturuyor

24.02.2026 10:24  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ılgın ağaçlarını tekniğine uygun şekilde budayarak bulundukları alana yeniden dikiyor.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ılgın ağaçlarını tekniğine uygun şekilde budayarak bulundukları alana yeniden dikiyor.

Muğla genelinde 13-17 Şubat günleri arasında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Müskebi Mahallesi Kabakum Plajı'nda 4, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde 25 ılgın ağacı ile 2 akasya ağacı devrildi.

Fırtınanın ardından Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Müskebi Mahallesi Kabakum Plajı'nın 2. derece doğal sit alanı olması, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinin kesin korunacak hassas alanda kalması nedeniyle Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden alınan izin çerçevesinde çalışmalara başladı. Bu kapsamda Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiinde bulunan 4, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde 6 ılgın ağacının gerekli budamaları yapılarak koruyucu macun uygulamasının ardından eski yerlerine dikildi.

Ekipler, Kabakum Plajı'ndaki çalışmalarını tamamlarken, Küdür mevkiindeki iki noktada çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ekiplerden 176 yere müdahale

Geçen hafta etkili olan fırtına ve sonrasında Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 176 lokasyonda toplam 320 ağaç devrilmesi, dal kırılma ve kopma olayına müdahale etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Fırtına, Fırtına, Güncel, Bodrum, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, Fırtınada Devrilen Ağaçları Yeniden Toprakla Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:08:48. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi, Fırtınada Devrilen Ağaçları Yeniden Toprakla Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.