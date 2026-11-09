Bodrum Belediyesi Kissebükü Antik Kenti\'nde 100 kişiyle kültür ve doğa yürüyüşü yaptı

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından Kissebükü Antik Kenti'nde kültür ve doğa yürüyüşü düzenlendi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte, bölgedeki arkeolojik kalıntılar incelendi ve tarihi yerleşim hakkında bilgi verildi.

Bodrum Belediyesi, kültür ve doğa yürüyüşleri kapsamında Kissebükü Antik Kenti'ne gezi düzenledi. Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziye yaklaşık 100 vatandaş katılarak antik kentteki arkeolojik kalıntıları yerinde inceleme fırsatı buldu. Gezi sırasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Özyurt Özcan başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarına ilişkin bilgileri, kazı ekibinden arkeolog Ufuk Buz ve antropolog Hamza Ceylan ile Bodrum Belediyesi Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi'nden arkeolog Serap Topaloğlu paylaştı.

Kıyı Karya'da, Keramos ve Halikarnassos antik kentlerinin sahil yönündeki kesişim noktasında bulunan Kissebükü, erken Bizans dönemine ait yerleşim alanı olarak biliniyor. Bölgede 2019'da başlayan kazılarda kilise, vaftizhane, hamam, konut, kamu ve ticari yapılar, liman kalıntıları ile anıtsal mezarlar ortaya çıkarıldı.