Bodrum Belediyesi Mobil Uygulamasını Güncelledi

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, şehirde yaşayanlar ve ziyaretçiler için kapsamlı bilgi ve hizmet veren mobil uygulamasının yazılımını güncelleyerek vatandaşların kullanımına sundu. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Yazılım uzmanlarımız, günümüz teknolojik gelişmelerini takip ederek iyileştirme çalışmalarıyla uygulamamıza yön vermeye devam edecek. İçeriklerimizin de yine kendi kontrolümüzdeki güncellemelerle daha da kapsamlı olmasını sağlayacağız" dedi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bodrum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için kapsamlı bilgi ve hizmet platformu olan Bodrum Belediyesi Resmi Mobil Uygulaması yazılımını güncelleyerek vatandaşların kullanımına sundu.

Uygulama, kurumsal bilgiler, Bodrum'un tarihi bölgeleri, halk plajları ve pazar yerleri gibi kente ilişkin içerikler sunuyor. Ayrıca mobil uygulama ile haberler, duyurular, kapalı yol bildirimleri, zabıta duyuruları ve nöbetçi eczaneler gibi günlük yaşamı kolaylaştıran bilgilere de hızlıca erişilebilinecek. Etkinliklerin takip edilebileceği bir takvimin yanı sıra belediye ile vatandaşların kolayca iletişime geçebilmesi için iletişim bilgileri de uygulamada yer alıyor.

Herkesin rahatça kullanabileceği şekilde tasarlanan uygulama, Google Play Store ve App Store'dan indirilebilecek.

"Güncellemelerle daha da kapsamlı olmasını sağlayacağız"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Kent yaşayanlarımızın ve Bodrum'a gelen misafirlerimizin hızlı ve kolay bir şekilde kentimizle ilgili tüm detaylara hakim olabilmesi için bu uygulamayı yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bu işlevsel uygulama sayesinde kurumsal bilgiler, Bodrum'un tarihi bölgeleri, halk plajları ve pazar yerleri, zabıta duyuruları ve nöbetçi eczane bilgileri gibi tüm detaylara vatandaşlarımız anında ulaşabilecek. Yazılım uzmanlarımız, günümüz teknolojik gelişmelerini takip ederek iyileştirme çalışmalarıyla uygulamamıza yön vermeye devam edecek. İçeriklerimizin de yine kendi kontrolümüzdeki güncellemelerle daha da kapsamlı olmasını sağlayacağız" dedi.