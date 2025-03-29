Bodrum Belediyesi'nde Yeni Temizlik Personeli Bayram Temizliği Yaptı

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan yeni personel, ilk görevlerinde bayram temizliği gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi tarafından mart ayı içerisinde gerçekleştirilen personel alımı kapsamında mülakatları geçen 68 temizlik personeli göreve başladı. Konacık Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü kademesinde, Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik ve ilgili birim sorumluları tarafından verilen oryantasyon eğitiminin ardından sahaya çıkan yeni personeller, bayram temizliği yaptı.

Üç ekibe ayrılan personel Bodrum, Gümbet, Bitez, Turgutreis, Yalıkavak ve Gündoğan'da mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, işe yeni başlayan personellerle birlikte bayram süresince 7/24 faaliyetlerine devam edecek.

Ramazan Bayramı sonrasında göreve başlayacak 13 yeni personelle birlikte, işe alınan toplam temizlik personeli sayısı 81'e ulaşacak.