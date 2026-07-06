Bodrum Belediyesi'nden Afetlere Karşı Farkındalık Kampanyası: "Hazırlıklı Ol, Güvende Kal"

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, "Hazırlıklı Ol, Güvende Kal" sloganıyla başlattığı kampanyayla vatandaşları deprem ve sel gibi afetlere karşı bilinçlendirmeyi hedefliyor. Kampanya kapsamında afet planı, acil durum çantası ve doğru davranışlara ilişkin bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

Bodrum Belediyesi, olası afetlere karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşların hazırlık seviyesini güçlendirmek amacıyla "Hazırlıklı Ol, Güvende Kal" sloganıyla kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında deprem ve sel gibi doğal afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler vatandaşlarla paylaşılıyor.

Bodrum Belediyesi'nin internet sayfası için hazırlanan dijital içerikler, bilgilendirme afişleri ve broşürlerle afet bilincinin artırılması hedefleniyor.

HER AİLE İÇİN AFET PLANI ÖNERİSİ

Kampanya kapsamında vatandaşlara, her ailenin mutlaka bir Afet ve Acil Durum Planı hazırlaması öneriliyor. Olası bir afet sırasında iletişim kopukluklarının önüne geçebilmek amacıyla aile bireylerinin buluşma noktalarını önceden belirlemesi, iletişim bilgilerini içeren acil durum kartları hazırlaması ve herkesin bu plana hakim olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca her evde, Afet ve Acil Durum Çantası'nın hazır bulundurulmasının da hayati önem taşıdığı belirtildi.

"TEHLİKE AVI" İLE EVLERDE RİSKLER AZALTILIYOR"

Afet öncesi hazırlık çalışmalarının önemli bir parçası olan "Tehlike Avı" uygulamasıyla evlerde olası risklerin önceden tespit edilmesi amaçlanıyor. Deprem sırasında devrilerek ya da düşerek yaralanmalara neden olabilecek eşyaların sabitlenmesi gerektiğine dikkat çekilirken vatandaşlara sabitlenmesi gereken eşyalar da detaylıca anlatılıyor. Ayrıca, tüm aile bireylerinin elektrik ve doğal gaz vanalarının yerini öğrenerek gerektiğinde güvenli şekilde kapatabilmesi önerilerinde bulunuluyor.

AFET ANINDA DOĞRU DAVRANIŞ HAYAT KURTARIYOR

Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan içeriklerde deprem anında panik yapılmaması gerektiği vurgulanarak sarsıntı süresince "Çök, Kapan, Tutun" hareketinin uygulanmasının önemine değinildi. Sel ve taşkın riskine karşı da yapılması gerekenlere ilişkin de bilgiler verildi.

QR KOD İLE TOPLANMA ALANLARINA ANINDA ULAŞIM

Kampanya kapsamında hazırlanan afiş ve broşürlerde yer alan QR kodlar sayesinde vatandaşlar, kendilerine en yakın Acil Toplanma Alanları'nı harita üzerinden kolaylıkla görüntüleyebilir. Aynı sistem üzerinden Tehlike Avı uygulamasına ilişkin detaylı bilgilere de erişim sağlanabilir.

Belediye yetkilileri, tüm vatandaşları afetlere karşı hazırlıklı olmaya ve gerekli önlemleri zaman kaybetmeden almaya davet etti.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye 'www.bodrum.bel.tr' adresi ile 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezi'nden ulaşılabilecek.