Bodrum Belediyesi'nden Medikal Malzeme Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum Belediyesi'nden Medikal Malzeme Desteği

Bodrum Belediyesi, medikal malzeme gereksinimi olan engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlara ücretsiz destek sağlıyor. 2024 yılı içerisinde 397 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı.

17.12.2024 11:24  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Bürosu, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Bürosu, yarımada genelinde yatağa bağımlı, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engelliler, yaşlı vatandaşlar ve medikal malzeme kullanma gereksinimi olan hastalar başta olmak üzere ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlıyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, sağlık ve sosyo-ekonomik durum değerlendirmesi sonrası hasta yatağı, manuel tekerlekli sandalye, koltuk değneği, yürüteç ve oturaklı tuvalet gibi malzemeleri bedelsiz temin eden ekipler, 2024 yılı içerisinde 397 vatandaşa destek oldu. Medikal malzeme destekleri kapsamında 122 vatandaşa hasta yatağı, 140 vatandaşa manuel tekerlekli sandalye, 60 vatandaşa yürüteç, 45 vatandaşa koltuk değneği ve 30 vatandaşa oturaklı tuvalet ulaştırıldı.

Vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler bürosü arayarak bilgi alabiliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Engelliler, Güncel, Bodrum, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Medikal Malzeme Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:13 Ömer Çelik, Esad’ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:33:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'nden Medikal Malzeme Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.