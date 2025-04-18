Bodrum Belediyesi'nden Öğrencilere Sınav Kaygısı Semineri - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Öğrencilere Sınav Kaygısı Semineri

Bodrum Belediyesi, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik 'Sınav Kaygısı' konulu psikoeğitim seminerleri düzenleyecek. Seminerler, öğrencilerin sınav dönemlerinde artan kaygılarını azaltmayı hedefliyor.

18.04.2025 10:19  Güncelleme: 11:33
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik 'Sınav Kaygısı' konulu psikoeğitim seminerleri düzenleniyor.

Bodrum Belediyesi tarafından ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav öncesi, klinik psikolog sunumuyla "Sınav Kaygısı" konulu seminerler düzenlenecek. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan ve Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış'ın talebi doğrultusunda seminerler, Turgutreis bölgesinde eğitim gören son sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Sınav Kaygısı' konulu seminer, müdürlükte görevli klinik psikolog Meryem Seray İlter tarafından Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.00'te ortaokul son sınıf öğrencilerine, 04 Mayıs 2025 Pazar günü saat 13.00'te ise lise son sınıf öğrencilerine verilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, seminerlerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gençlerimizin eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan sınav dönemlerinde artan kaygılarını en aza indirebilmek hedefiyle seminerler düzenliyoruz. Onların bu yolculukta özgüvenli adımlar atmalarını sağlamak en büyük hedefimiz. Bu nedenle Bodrum Belediyesi olarak ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerimize yönelik 'Sınav Kaygısı' konulu bir psikoeğitim seminerini Turgutreis'ten başlatıyoruz. Sınava hazırlanan öğrencilerin bu süreçte yanlarında olmak ve özgüvenlerinin yüksek olmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen bakış açımızla Bodrum Belediyesi olarak tüm öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Eğitim, Sağlık, Güncel, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi'nden Öğrencilere Sınav Kaygısı Semineri - Son Dakika

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