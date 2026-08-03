Bodrum Belediyesi\'nden Türkbükü\'ndeki halk plajlarına ilişkin açıklama

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Türkbükü'ndeki plajlara ilişkin sosyal medya paylaşımının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bölgede 5 halk plajının vatandaşların kullanımında olduğu bildirildi. Açıklamada, "Kıyılarımızı halkın ortak kullanımına kazandırmaya ve vatandaşlarımızın denize eşit, özgür ve güvenli erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

Sosyal medyada Türkbükü Mahallesi'nde bulunan halk plajlarlarından biiriyle ilgili yapılan bir paylaşım üzerine açıklama yapan Bodrum Belediyesi, bölgede yaklaşık 2 bin 350 metrekarelik kullanım alanına sahip 5 halk plajı bulunduğunu ve toplam 150 şemsiyenin vatandaşların kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımda yer alan plaj, Türkbükü'nde bulunan 5 halk plajımızdan yalnızca en küçük olanıdır. Geçtiğimiz yıla kadar bu noktada kaçak bir iskele bulunmaktaydı. Bodrum Kaymakamlığımız, Milli Emlak Müdürlüğümüz ve Belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalarla kaçak iskele kaldırılarak paylaşımda yer alan en küçük halk plajı da dahil olmak üzere 3 yeni halk plajı halkımızın kullanımına açılmış ve Türkbükü'ndeki halk plajı sayısı 5'e ulaşmıştır.

Söz konusu alan, kaldırılan iskelenin ardından yeniden farklı kullanımlara konu olmaması ve halkın ortak kullanımına açık kalmasının sağlanması amacıyla halk plajına dönüştürülmüş; alana halk plajı tabelası ile şemsiyeler yerleştirilmiştir. Ayrıca Türkbükü Belediye Kafe ile Türkbükü Limanı arasında bulunan yaklaşık 500 metrelik sahil şeridinin 180 metrelik bölümü halk plajı olarak düzenlenmiştir.

Toplam yaklaşık 2 bin 350 metrekare kullanım alanına sahip 5 halk plajında 150 şemsiye yer almakta, Belediye Kafemizin önündeki halk plajında ise vatandaşlarımızın kullanımına sunulan şezlonglar bulunmaktadır. Paylaşımda yer alan plaj, Türkbükü'ndeki 5 halk plajından yalnızca biri olup bölgedeki halk plajlarının tamamını yansıtmamaktadır.

Bodrum Belediyesi olarak kıyılarımızı halkın ortak kullanımına kazandırmaya ve vatandaşlarımızın denize eşit, özgür ve güvenli erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."