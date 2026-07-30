Bodrum Belediyesi personeline "Acil Durum Eylem Planı" eğitimi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi personeline "Acil Durum Eylem Planı" eğitimi

Bodrum Belediyesi personeline "Acil Durum Eylem Planı" eğitimi
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Bodrum Belediyesi, personeli deprem, yangın, sel, sabotaj ve benzeri olası acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla "Acil Durum Eylem Planı" eğitimi düzenledi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, personeli deprem, yangın, sel, sabotaj ve benzeri olası acil durumlara karşı hazırlıklı hale getirmek amacıyla "Acil Durum Eylem Planı" eğitimi düzenledi.

Bodrum Belediyesi, personeline "Acil Durum Eylem Planı" eğitimi verdi. Her yıl gerçekleştirilen acil durum tatbikatları öncesinde görevli personele yönelik düzenlenen eğitim programı, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı tarafından gerçekleştirilen eğitime, belediyenin 26 müdürlüğünde görev yapan Acil Durum Eylem Planı ekiplerinden 123 personel katıldı.

ACİL DURUMLARDA İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR ANLATILDI

Eğitimlerde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında oluşturulan Kurtarma, Koruma, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım ekiplerinin görev, yetki ve sorumlulukları ele alınırken; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Sivil Savunma İşleri Kılavuzu ve Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken çalışmalara ilişkin de katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitimde, belediyenin tüm müdürlükleri ve birimlerinde görev alacak ekiplerin çalışma usulleri ile görev tanımları detaylı şekilde anlatılırken; yangın, patlama, doğal afetler, kimyasal ve radyoaktif olaylar, sağlık ve biyolojik tehditler ile güvenlik kaynaklı risklerde izlenecek hareket tarzları üzerinde duruldu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Acil Durum Eylem Planları kapsamında ekiplerin koordinasyonunun güçlendirilmesi, olası afet ve acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin sağlanması amacıyla düzenlenen eğitimde; ekiplerin görev dağılımları, müdahale süreçleri, sabotajlara karşı alınacak tedbirler, sivil savunma planları ve uygulanacak prosedürler uygulama öncesinde detaylı olarak değerlendirildi.

Bodrum Belediyesi'nin vatandaşlara kesintisiz ve güvenli hizmet sunabilmek amacıyla personelinin afet ve acil durumlara yönelik bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi personeline 'Acil Durum Eylem Planı' eğitimi - Son Dakika

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