Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ilkokul öğrencilerine \'Sihirli Gemi\' oyununu sahneledi

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kurs merkezlerinde ücretsiz eğitim alan 80 ilkokul öğrencisi için 'Sihirli Gemi'yi oyununu sahneledi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle Yalıkavak, Turgutreis, Mumcular ve Güvercinlik kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 'Sihirli Gemi' oyunu ile buluştu. 8-11 yaş grubu öğrenciler tarafından beğeniyle izlenen oyun, ilerleyen günlerde diğer grup öğrencilerine de sergilenecek.

Çocuklara çevre, doğa ve denize karşı sevgi, sahiplenme ve farkındalık duygusunu anlatan oyun, bugüne kadar ücretsiz ve ücretli olarak binlerce çocuğa oynandı.