Bodrum Belediyesi yaklaşık 59 güzergahta 297 bin 818,70 metrekare sathi kaplama yaptı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi yaklaşık 59 güzergahta 297 bin 818,70 metrekare sathi kaplama yaptı

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Bodrum Belediyesi yaklaşık 59 güzergahta 297 bin 818,70 metrekare sathi kaplama yaptı
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Bodrum Belediyesi, kent genelinde sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. 2026'da yaklaşık 59 güzergahta 297 bin 818,70 metrekare uygulama yapıldı. Çalışmalar Yakaköy-Dereköy ve Dereköy-İslamhaneleri arasındaki yollarda yapıldı; ulaşımın güvenli ve konforlu olması hedefleniyor.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak, yolları daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen sathi kaplama çalışmaları, belirlenen program doğrultusunda farklı cadde ve sokaklarda sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde 2026 yılı içerisinde yaklaşık 59 farklı yol güzergahında toplam 297 bin 818,70 metrekare sathi kaplama uygulaması gerçekleştirildi. Bu çalışmaların 211 bin 241,31 metrekaresini tek kat, 86 bin 577,39 metrekaresini ise çift kat sathi kaplama uygulamaları oluşturdu.

ÇALIŞMALAR YAKAKÖY VE DEREKÖY'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Belirlenen program doğrultusunda sürdürülen son çalışmalarda, Yakaköy ile Dereköy arasındaki yol ile Dereköy ve İslamhaneleri arasındaki yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi. Çalışmayla bölgede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi yaklaşık 59 güzergahta 297 bin 818,70 metrekare sathi kaplama yaptı - Son Dakika
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