Bodrum Belediyesi Yaz Sezonu Öncesi Temizlik Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Yaz Sezonu Öncesi Temizlik Çalışmalarına Başladı

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Bodrum Belediyesi, 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek 6. Bodrum Acı Ot Festivali öncesi Müskebi Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. 70 personel ve sekiz araçla gerçekleştirilen temizlik, bölgede daha temiz bir çevre sağlamak amacıyla yapıldı.

04.04.2025 17:20  Güncelleme: 18:48
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ekipleri, her yıl yaz sezonu öncesi yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarına bu yıl Müskebi Mahallesi'nden başladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen temizlik çalışmaları, bu yıl 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek 6. Bodrum Acı Ot Festivali öncesi Müskebi Mahallesi'nden başladı.

Sekiz araç ve 70 personelden oluşan ekip, Müskebi Pazar Yeri'nden başlayarak festivalin düzenleneceği Cumhuriyet Caddesi ile caddeye bağlı ara sokaklarda temizlik yaptı. Ayrıca Köyiçi mevkiindeki alanlarda ot temizliği, süpürme ve yol yıkama işlemleri gerçekleştirdi.

Temizlik çalışmalarında, Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 11 kişilik ekip de budama çalışması yaptı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise Acı Ot Festivali için alan kurulumu ve teknik destek sağladı.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe sakinlerinin ve ziyaretçilerin daha temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

" Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden olan kentimizde temizlik çalışmaları bizler için ayrı bir öneme sahip. Bu nedenle de belediyemiz tarafından mart ayı içerisinde 68 temizlik personeli alımı yaparak kentimize daha kaliteli bir hizmet vermek istedik. Bayram öncesi ve bayram süresince yaptığımız kapsamlı çalışmalar sonrası şimdi de mahalle mahalle geniş temizlik çalışmaları yapıyoruz. Çevremizi korumak ve halkımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak için belediye ekiplerimiz özellikle turistik bölgeler ve yoğun mahallelerde temizlik çalışmasını planlı bir şekilde yürütecek. Çalışmalar kapsamında sokaklar, caddeler, parklar, plajlar ve turistik alanlar detaylı bir şekilde temizlenecek. Temiz bir Bodrum yaratmak en büyük hedefimiz."

Temizlik çalışmaları, yaz aylarında yoğunluk yaşanacak mahalleler başta olmak üzere belirlenen plan doğrultusunda tüm mahallelerde sürdürülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Yaz Sezonu Öncesi Temizlik Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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