Bodrum Belediyesi Yaz Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölge genelinde bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Çevre temizliği, tarihi yapıların korunması ve denizlerin temiz kalması için faaliyetler yürütülüyor.

20.06.2024 09:50
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölge genelinde bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, çevre temizliği ve tarihi yapıların korunması konusunda çalışmalar yürütüyor. Bölge halkına daha iyi hizmet sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştiren ekipler, çevrenin ve kültürel mirasın korunmasına yönelik hizmetler de sunuyor.

'Temiz Deniz Teknesi' görevde

Bodrum'un koylarında çevre temizliği çalışmalarını sürdüren Temiz Deniz Teknesi, Çelebi Adası, Adaboğazı, Haremtan, Kızılyarlar, Karaada, Tavşan Burnu, Kızıl Burun, Pabuç, Orak Adası ve Kissebükü gibi bölgelerde demirleyen charter teknelerine ücretsiz katı atık toplama hizmeti sunuyor. Uygulama ile denizlerin temiz kalması ve çevrenin korunması hedefleniyor.

Çelebi Adası'nda Bakım ve Temizlik Çalışmaları

Belediye ekipleri çevre adalarda da temizlik çalışmaları yürütüyor. Çelebi Adası'nda gerçekleştirilen bakım çalışmaları kapsamında adadaki ılgın ağaçları budanarak temizlikleri yapıldı. Ayrıca badana işlemlerini de tamamlayan ekipler, adanın doğal güzelliklerini koruyarak ziyaretçilerin daha temiz bir ortamda vakit geçirmesini sağlıyor.

Bayraklar Yenilendi

Bodrum genelinde çeşitli noktalarda bayrak değişim çalışmaları da tamamlandı. Ekipler, yıpranan bayrakları yenileyerek kentin simgelerini yeniledi.

Gümüşlük Mezarlığı'nda Kapsamlı Bakım

Mezarlık alanının düzenli ve temiz tutulmasını sağlamak amacıyla ekipler, Gümüşlük Mezarlığı'nda bakım çalışmaları yaptı.

Tarihi Yapılar Koruma Altında

Bodrum'un tarihi mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak hedefiyle Sarnıçlar ve Kökçü Dede Türbesi'nde de bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

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