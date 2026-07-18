Bodrum Zabıta Ekipleri, Tarihi Geçmiş 1,2 Ton Gıda Ürününe El Koydu - Son Dakika
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Bodrum Zabıta Ekipleri, Tarihi Geçmiş 1,2 Ton Gıda Ürününe El Koydu

18.07.2026 14:17  Güncelleme: 15:26
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Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir gıda işletmesinde yaptığı denetimde yaklaşık 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününe el koyarak imha etti. İşletme hakkında idari işlem başlatıldı ve faaliyetinin durdurulması için süreç başlatıldı.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği denetimde yaklaşık 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününe el koyarak imha etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton 200 kilogram gıda ürününü imha etti. Denetim kapsamında iş yeri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli idari işlemler başlatılırken, işletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesine yönelik süreç de başlatıldı. Denetim, Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı gerekli idari ve yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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