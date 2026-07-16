Bodrum'da 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
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Bodrum'da 15 Temmuz Anma Programı

Bodrum\'da 15 Temmuz Anma Programı
16.07.2026 04:28
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mehteran eşliğinde kortej düzenlendi, Barış Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması izlendi, şehitler için dua edildi ve gece 00.13'te camilerde sela okundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla anma programı düzenlendi.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla mehteran eşliğinde kortej düzenlendi. Korteje vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. Daha sonra kortej Barış Meydanı'nda son buldu. Burada yapılan etkinliğe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, gaziler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Mehteran takımının gösterisinin ardından 15 Temmuz video gösterimi izletildi. Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında, şehitler için dua edildi. Şiirlerin de okunduğu programda öğretmenler korosu kahramanlık türküleri söyledi. Saat 00.13'te ise tüm camilerde sela okundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika

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