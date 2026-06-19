Bodrum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum\'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
19.06.2026 18:24
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve emniyet ekipleri, 7'si çocuk 19 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli göçmen kaçakçısını yakaladı. Göçmenler, işlemler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karada düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Ekiplerce, aralarında 7'si çocuk 19 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Göçmen, Bodrum, Muğla, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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