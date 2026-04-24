Bodrum'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programları kentin dört bir yanında büyük bir katılımla gerçekleşti.

Bodrum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, dün sabahın erken saatlerinde düzenlenen resmi törenlerle başladı. Eski otogardan başlayan ve Belediye Meydanı'na kadar süren korteje; Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreninin ardından program, Herodot Kültür Merkezi'nde öğrencilerin hazırladığı özel gösterilerle devam etti.

Başkanlık makamı geleceğin teminatlarına emanet

23 Nisan gelenekleri kapsamında Bodrum Belediye Başkanlığı makamı temsili olarak Vedat Türkmen Ortaokulu öğrencisi Zeynep Altınsayar'a devredildi. Arkadaşları Hüdanur Koçoğlu, Elif Huri Türk ve Elif Erdoğan ile birlikte Bodrum Belediye Başkanlığı görevini Mandalinci'den devralan Altınsayar, Bodrum'a ilişkin hayallerini ve projelerini paylaştı. Ziyarette Vedat Türkmen Ortaokulu Müdürü Mehmet Ünal ve öğretmen Gönül Ay da öğrencilere eşlik etti.

Umurca ve Turgutreis'te şenlik havası

Bodrum Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi iş birliğiyle bu yıl 28'incisi düzenlenen Çocuk Şenliği, Umurca Parkı'nda gerçekleştirildi. Yaratıcı atölyeler, sahne gösterileri ve yarışmalarla çocukların yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu şenlikte renkli görüntüler oluştu. Eş zamanlı olarak Turgutreis Atatürk Meydanı'nda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde; köpük balon gösterileri, şişme oyun parkları ve dans gösterileriyle bayram coşkusu Turgutreis'e taşındı.

Kutlamaların bir diğer adresi ise Mumcular oldu. Bodrum Belediyesi, Bodrum Dans Kulübü ve Fuat Erten İlkokulu/Ortaokulu iş birliğiyle düzenlenen şenlikte çocuklar, hazırladıkları koreografileri ve performansları sergiledi. Çocukların ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte 23 Nisan doyasıya kutlandı.

Mandalinci, kutlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın fikirleri en büyük rehberimiz"

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günde, Bodrum'un her köşesinde evlatlarımızın gözlerindeki ışığa şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün makamımızı devrettiğimiz genç kardeşlerimizin vizyonu ve taptaze fikirleri, Bodrum'u geleceğe taşırken her zaman en büyük rehberimiz olacaktır. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın hayallerini desteklemek ve onlara daha yaşanabilir bir kent bırakmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ışığı, çocuklarımızla daima parlayacak. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Kentin farklı noktalarında gün boyu devam eden etkinlikler, akşam saatlerine kadar halka açık ve ücretsiz olarak sürdürüldü. Belediyenin ilgili birimleri, bayram süresince tüm organizasyonların güvenli ve eksiksiz tamamlanması için koordineli şekilde görev yaptı.