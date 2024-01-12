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6'SI TUTUKLANDI
Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine satış için gelen 3 besiciyi silahla tehdit edip, 16 buzağısını gasbeden 7 şüpheliden Abdullah Çaka, Muhammed Çaka, İsa Çaka, Yiğit As, Habib As, Hüseyin Doruk sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli
Doğukan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da 3 besiciye silahlı saldırı: 6'sı tutuklandı - Son Dakika