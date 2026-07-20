Bodrum'da 3 Kişi Denizde Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da 3 Kişi Denizde Tahliye Edildi

Bodrum\'da 3 Kişi Denizde Tahliye Edildi
20.07.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da 1'i yabancı 3 kişi deniz ambulansıyla tıbbi tahliye edildi, sağlık ekipleri başarılı bir şekilde müdahale etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı saatlerde 1'i yabancı uyruklu 3 kişiye deniz ambulansıyla tıbbi tahliye yapıldı.

Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, İstanköy (Kos) Adası'nda tatil yaparken kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Murat Kutlutan, ada hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından acil ameliyat ihtiyacı üzerine Türkiye'ye nakledildi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda harekete geçen 112 Acil Sağlık ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, "Yaşam" isimli deniz ambulansıyla adaya ulaştı.

Türk sağlık ekiplerinin gidiş ve dönüş rotasındaki Türk karasularında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar da güvenliği sağlamak amacıyla eşlik etti.

Akşam saatlerinde Bodrum'a ulaştırılan Kutlutan, özel hastanede ameliyata alındı. Hastanın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Teknede mavi tur yaparken rahatsızlanan Hayrunısa Çayıroğlu için de 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

Orak Adası bölgesine ulaşan ekipler, Çayıroğlu'na ilk müdahaleyi teknede yaptı. Hasta, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.

Ekipler ayrıca başka bir teknede rahatsızlanan Slovenya vatandaşı Marina Kozelj'i deniz ambulansıyla Bodrum'a getirdi. Kozelj, limanda bekleyen ambulansla özel hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, deniz genelinde acil durumlara karşı tüm birimlerin koordineli şekilde 24 saat esasına göre görev başında olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Kurtarma, Bodrum, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 3 Kişi Denizde Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusundan İsrail’e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı ABD ordusundan İsrail'e dev sevkıyat: 14 yakıt ikmal uçağı daha ulaştı
Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent’i suçladı Ahbap soruşturmasında ifade veren iş insanı Fatih Eke de Haluk Levent'i suçladı
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
Samsun’da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada Samsun'da taşkınlık yapan alkollü şahsı tek yumrukla yere serdi: O anlar kamerada
Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti
Trump, Messi ve Ronaldo’ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim Trump, Messi ve Ronaldo'ya özendi: Bir ay yer değiştirmek isterdim

17:30
İşte Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
16:54
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:50
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
16:06
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı
15:18
Hava durumu bir gecede değişecek AKOM, tarih vererek uyardı
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 19:25:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da 3 Kişi Denizde Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.