Kasapta mide bulandıran manzara

Bodrum'da kötü koku ihbarı, zabıta ekiplerini Gümbet Mahallesi'ndeki kapalı bir kasap işletmesine götürdü. İşletmenin deposunda yapılan kontrollerde yaklaşık 400 kilogram bozuk et bulundu. Ekipler, ürünlere el koyarak imha edilmek üzere depodan çıkardı.

KÖTÜ KOKU İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, Bodrum'un Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede hissedilen kötü koku nedeniyle Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese giderek inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde kötü kokunun, o sırada kapalı durumda bulunan bir kasap işletmesinin deposundan geldiği belirlendi.

DEPODAN 400 KİLOGRAM BOZUK ET ÇIKTI

Zabıta ekiplerinin depoda yaptığı detaylı kontroller sonucunda bozulmuş ve kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilogram et tespit edildi.

Halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumdaki ürünlerin kullanılmasının önüne geçmek amacıyla etlere ekipler tarafından el konuldu. Yaklaşık 400 kilogram et, gerekli işlemlerin ardından imha edilmek üzere depodan çıkarıldı.

El konulan etlerin imha süreci de zabıta ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirilecek. Böylece bozulmuş ürünlerin herhangi bir şekilde yeniden kullanıma sunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Zabıta ekipleri yalnızca bozuk etlere el koymakla kalmadı, işletmeyle ilgili gerekli tutanakları da düzenledi. Kasap işletmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem başlatıldı.