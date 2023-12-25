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Bodrum'da 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 72 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Bodrum açıklarında bir can salında bulunan 22 göçmen kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum\'da 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
25.12.2023 - 20:53,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler tarafından lastik botlardaki 72 göçmen yakalandı.

Öte yandan, Bodrum açıklarında sahil güvenlik tarafından can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 22 göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bodrum'da 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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